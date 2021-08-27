США построят собственное «морское чудище» по советской технологии

Экраноплан. Разработан ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Я. Алексеева

Управление перспективных проектов США получило заказ на проектирование большого транспортного летательного аппарата на основании советских чертежей экраноплана. Специалисты уже работают над «морским чудищем». Об этом сообщает Popular Mechanics.

США начали разработку новых типов транспорта. Данное решение вызвано ограниченностью возможностей среди других средств. Морской транспорт не решает проблему скорости доставки груза, а классический воздушный транспорт зависит от наличия взлётно-посадочной полосы. Экраноплан позволит Штатам перебрасывать грузы в зону боевых действий и вести поисковые операции.

Ранее экраноплан был назван мощнейшим вооружением XXI века. На данный момент единственным оставшимся прототипом является российская машина проекта «Лунь». Эксперты высоко оценивают её боевые возможности. На борту «Лунь» кроме грузов может нести и ракетное вооружение. Высокая скорость экраноплана и специфика его полёта позволяют вне зоны видимости радаров приближаться к авианосцам на дистанцию выстрела.