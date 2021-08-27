16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

США построят собственное «морское чудище» по советской технологии

16:55, 28 августа 2021
США построят собственное «морское чудище» по советской технологии Экраноплан. Разработан ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Я. Алексеева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Управление перспективных проектов США получило заказ на проектирование большого транспортного летательного аппарата на основании советских чертежей экраноплана. Специалисты уже работают над «морским чудищем». Об этом сообщает Popular Mechanics.

США начали разработку новых типов транспорта. Данное решение вызвано ограниченностью возможностей среди других средств. Морской транспорт не решает проблему скорости доставки груза, а классический воздушный транспорт зависит от наличия взлётно-посадочной полосы. Экраноплан позволит Штатам перебрасывать грузы в зону боевых действий и вести поисковые операции.

Ранее экраноплан был назван мощнейшим вооружением XXI века. На данный момент единственным оставшимся прототипом является российская машина проекта «Лунь». Эксперты высоко оценивают её боевые возможности. На борту «Лунь» кроме грузов может нести и ракетное вооружение. Высокая скорость экраноплана и специфика его полёта позволяют вне зоны видимости радаров приближаться к авианосцам на дистанцию выстрела.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео