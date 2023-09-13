В США призвали Польшу помочь вернуть украинцев на родину Посольство США призвало СМИ Польши помочь вернуть украинцев на родину

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Посольство США в Варшаве призвало польских журналистов распространить среди граждан Украины идею о возвращении на родину, следует из документа, который был опубликован на сайте Госдепартамента США. Отмечается, что СМИ Польши, которые осветят и продвинут историю о возвращении украинца домой, смогут получить гранты.

Секция общественной дипломатии Генконсульства США в Кракове стремится содействовать подробному освещению местными и региональными польскими СМИ возвращения украинских семей из Польши на Украину и их усилий по социальному и физическому восстановлению, особенно тех, которые основаны на партнерстве между поляками и украинцами, — говорится в опубликованном документе.

Кроме этого, Госдеп готов оказать финансовую помощь участникам семинаров по написанию журналистских материалов, которые будут способствовать возвращению украинских беженцев из Польши на родину. Для финансирования будут отобраны наиболее конкурентоспособные предложения, говорится в документе.

Ранее Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Граждан Украины, пересекающих границу, пробивают по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой.