https://static.news.ru/photo/39eb06a4-62cd-11ea-9c42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Соединённых Штатов смягчили позицию по закупке Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Позиция США по теме С-400 существенно смягчилась. Они уже сказали: дайте нам слово, что С-400 не будут введены в эксплуатацию, — цитирует газета Sabah главу государства, сделавшего заявление турецким журналистам.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Турции сообщил, что купленные у России зенитные ракетные системы С-400 будут введены в эксплуатацию в апреле.

В октябре 2019 года Турция получила от России все элементы систем С-400 «Триумф», в том числе ракеты. Власти Соединённых Штатов длительное время рассчитывали на то, что турецкая сторона не станет закупать российское вооружение. Они угрожали Анкаре различными санкциями и отказом поставлять истребители F-35.