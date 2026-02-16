США участвовали в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры в Женеву, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Трехстороння встреча в Швейцарии продлится с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

США на техническом уровне участвовали в согласовании разрешений, связанных с прибытием российской делегации в Женеву (через Евросоюз. — NEWS.ru), — подтвердил источник.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Россия и Украина могут прийти к соглашению об обмене военнопленными в рамках мирных переговоров в Женеве. В то же время, по его словам, Киев демонстрирует неспособность к диалогу по территориальному вопросу. Он добавил, что власти Украины продолжают оказывать давление на США, стремясь получить новые военные поставки или гарантии безопасности в обмен даже на минимальные уступки.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Мединский остается главой российской делегации по Украине, в раундах в Абу-Даби он не присутствовал, потому что на встречах в ОАЭ речь шла о безопасности. По его словам, во время предыдущей трехсторонней встречи поднимались вопросы, касающиеся непосредственно представителей Минобороны РФ.