США поместили РФ в бюллетень о внутренних угрозах

https://static.news.ru/photo/6d9187d2-b52c-11eb-be9f-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: REUTERS

В США наблюдается повышенная угроза терроризма. Такой вывод содержится в бюллетене, который выпустило Министерство внутренней безопасности страны. Также в документе обновлены рекомендации по обеспечению безопасности. Бюллетень будет действовать до 13 августа, пишет РБК.

Согласно тексту документа, Министерство внутренней безопасности приходит к выводу , что существующие угрозы в 2021 году стали более сложными и изменчивыми. Они исходят как от внутренних террористов, групп и лиц, вовлечённых в насилие, так и от персоналий, пребывающих под влиянием иностранных террористов. При этом продолжающаяся пандемия только усугубляет происходящее.

Также в ведомстве считают, что противники государства наращивают усилия для того, чтобы сеять разногласия в американском обществе. В этой связи упоминается и Россия.

Например, русские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно пропагандировали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин; в некоторых случаях звучат призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения, — сообщает бюллетень.

Министерство предупреждает, что экстремисты могут использовать ослабление коронавирусных ограничений для проведения атак при массовых скоплениях граждан. В Интернете люди продолжают делиться информацией с целью подстрекательства к насилию.

В апреле разведка США в своём докладе оценила перспективы развития отношений с Россией в будущем. Там признали, что РФ не пойдёт на вооружённый конфликт, однако для Штатов будет оставаться крупнейшим мощным противником.

Ожидается, что РФ будет искать возможности для «прагматического сотрудничества» с Соединёнными Штатами на своих условиях. Тем не менее, как это «заведено» в США, те вряд ли согласятся на такое партнёрство двух государств.

В докладе также говорится, что Россия так и останется «прямым конкурентом» в космической отрасли. Также утверждается, что наша страна создаёт «большой разнообразный и современный» арсенал с возможностью доставки ядерного оружия.