США подняли восемь истребителей с базы на Окинаве ВВС США подняли восемь истребителей и пять топливозаправщиков с базы на японской Окинаве

С военной базы США Кадена на японской Окинаве после 20.00 (14.00 мск) взлетели восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков, передает телеканал NHK. Уточняется, что такая активность вызвана визитом спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, за два часа до этого с аэродрома в воздух поднялся самолет Lockheed EP-3, способный собирать радиоэлектронную информацию с военных объектов.

Согласно данным Министерства обороны Японии, которые приводи РИА Новости, к вечеру вторника на базу в Окинаве прилетели с других аэродромов 22 самолета — заправщика КС135. Данные воздушные суда чаще всего используются во время длительных миссий истребителей. Уточняется, что скопление такого количества этих самолетов на базе Кадена является беспрецедентным.

Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение борт правительства США, на борту которого предположительно находится Пелоси. Уточняется, что военные самолеты сопроводят американский Boeing до места посадки воздушного судна.

Китай при этом неоднократно предупреждал о рисках в случае визита политика и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить встречу чиновницы с властями Тайваня. Известно, что ВВС КНР уже отправили истребители Су-35 в Тайваньский пролив.