Французский чиновник обвинил США в перекупке масок, поставляемых во Францию

https://static.news.ru/photo/6110ad0c-74e7-11ea-8cbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Глава французского региона Гранд-Эст Жан Реттнер заявил, что американцы пытаются перекупить защитные маски, отправляемые из Китая по заказу Парижа.

Это правда, что на лётное поле приезжают американцы, достают наличные деньги и платят втрое, а то и вчетверо дороже за наши заказы. Поэтому приходится реально бороться, — заявил Роттнер в эфире радиостанции RTL.

Ранее министр здравоохранения Оливье Веран сообщил, что Франция заказала у Китая миллиард масок. Дефицит медицинских масок наблюдается по всему миру из-за пандемии коронавируса. Эти изделия необходимы в первую очередь врачам, поскольку они напрямую работают с заражёнными.

Сейчас в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человек, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 219 722 случая COVID-19. Во франции поставлено 57 780 таких диагнозов.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о помощи, которую Россия оказала его стране в борьбе с коронавирусом. По словам главы Белого дома, Москва направила в Америку самолёт с медицинским оборудованием. Хотя американский лидер одобрил шаг российских властей, с ним согласись далеко не все. Некоторые на Западе считают, что Кремль в условиях санкций использует гуманитарную помощь для распространения своего влияния по миру, писал NEWS.ru.