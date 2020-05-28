США отправили в Россию ещё 150 аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/bf55216e-a06f-11ea-b7b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: SecPompeo/twitter.com

Соединённые Штаты начали доставку в РФ второй партии аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для помощи в борьбе с коронавирусом.

Речь идёт об аппаратах LTV 2200. Медобрудование производит компания Vyaire Medical, находящаяся в штате Калифорния. Когда аппараты прибудут в Москву, их передадут Центру имени Пирогова, который займётся их дальнейшим распределением по российским медучреждениям, сообщил РИА Новости Патрик О'Коннор, партнёр компании Narrative Strategies, занимающейся для производителя оборудования работой со СМИ.

В Госдепе США заявили ранее, что американская сторона предоставляет России аппараты на безвозмездной основе.

Как писал NEWS.ru, больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге закупает аппараты ИВЛ из Китая SV 300 Mindray на сумму 98,3 млн рублей. Согласно данным государственной закупки, больница заключила контракт на поставку 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких китайского производства SV 300 Mindray.