США отменили проход своих военных кораблей через Чёрное море

https://static.news.ru/photo/1dfd8d0e-9db9-11eb-83e8-96000091f725_660.jpg Фото: USNavy/facebook.com

США отменили запланированное перемещение двух военных кораблей через турецкие проливы в направлении Чёрного моря. Не исключено, что на такой шаг Штаты пошли перед встречей главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Anadolu.

9 апреля МИД Турции получило официальное уведомление от США о транзите военных кораблей из Средиземного в Чёрное море через территориальные воды восточной страны. Достичь цели корабли должны были 14 и 15 апреля и оставаться там до 4 и 5 мая. Тем не менее теперь это решение отменено.

Как уточняется издание, сообщений о новых возможных проходах военных кораблей США в МИД Турции не получали.

Ранее стало известно, что США уведомили Турцию, а Анкара, в свою очередь, предупредила Москву о проходе двух боевых кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Там они должны были находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.

Позднее российская телеведущая Ольга Скабеева намекнула на то, что американцы передумали отправлять два своих эсминца в Чёрное море, потому что испугались учений российского флота. Она в своём Telegram-канале опубликовала нарезку из заголовков СМИ.