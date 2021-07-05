США отказались возвращать РФ дипломатическую собственность

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США отказались возвращать России отнятую дипломатическую собственность. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

На уровне руководства Госдепартамента мне было чётко сказано: мы вам собственность не отдадим, у вас есть дома, продавайте их, думайте о том, что бы вы хотели купить, — отметил Антонов.

По его словам, вопрос о собственности является одним из серьёзнейших раздражителей, о котором говорили и президент РФ, и министр иностранных дел. Антонов пояснил, что с продажей собственности много проблем.

Вы представляете, что значит продать определённые пространства, которые недалеко от Вашингтона находятся, где детки наши отдыхали в жару в летнее время? Надо продать, потом эти деньги попадут в бюджет, потом из бюджета денег дадут меньше, потом не купить на эти деньги какую-то собственность, да и кто будет строить? С практической точки зрения, я не вижу окончания этого процесса, — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что неизвестно, кто и как присматривает за недвижимостью в Сан-Франциско и Сиэтле, где в резиденции российского генконсульства находятся люди. На просьбы дипмиссии «зайти и посмотреть», что там происходит, всегда следует отрицательный ответ, рассказал Антонов.

Я задал вопрос руководству Госдепартамента: скажите, пожалуйста, а как посещение российского посла может нанести ущерб национальной безопасности США, тем более что вы подтверждаете, что собственность наша? На сегодняшний день это жёсткая непримиримая позиция, — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что замглавы МИД России Сергей Рябков и посол США в РФ Джон Салливан в ходе встречи обсудили деятельность загранучреждений обеих стран. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства. Также стороны затронули вопросы двусторонних отношений. Кроме того, дипломаты обсудили график контактов между экспертами России и США на предстоящий период.