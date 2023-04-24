США осудили Макрона за «фриланс» в дипломатии по Украине Bloomberg: ЕС и США подвергли критике мирную инициативу Макрона по Украине

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

США и Евросоюз подвергли критике попытку президента Франции Эммануэля Макрона добиться переговоров России и Украины при посредничестве Китая. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что некоторые члены ЕС сочли данную инициативу «угрозой единству блока».

По информации агентства, украинский лидер Владимир Зеленский старается сохранить доверие Запада накануне контрнаступления, но сомнения в успехе атаки, а также мирная инициатива француза «ставят под угрозу единый фронт союзников».

Что касается Макрона, то, по словам источников Bloomberg, в Белом доме были разражены тем, что он «занимается фрилансом» в деликатном вопросе дипломатии.

Работа Парижа и Пекина по урегулированию конфликта на Украине началась после визита Макрона в Китай в начале апреля. По данным Bloomberg, президент Франции поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать мирную инициативу по Украине с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И. Они должны заняться созданием структуры, которая может быть использована как основа для будущих переговоров.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что руководство Китая поддерживает стремление стран Европы в ближайшее время возобновить российско-украинские переговоры. Дипломат отметил, что в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай они с председателем КНР Си Цзиньпином подробно обменялись мнениями по ситуации на Украине. По словам китайского спикера, Пекин выступает за создание «эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе».



В Кремле заявили, что не получали от Парижа информации о мирном плане по Украине. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве наслышаны о «каких-то сообщениях», но Франция до сих пор не направляла никаких предложений.