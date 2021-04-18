США оставят в Афганистане только охрану посольства

https://static.news.ru/photo/8c061bd4-a07c-11eb-b2fe-96000091f725_660.jpg Фото: US Army/Global Look Press

США к 11 сентября выведут из Афганистана всех своих военных. Останутся только те, кто необходим для охраны американского посольства в Кабуле, заявил телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Военное присутствие США в Афганистане сохранится только для охраны посольства, — заявил он.

National security adviser Jake Sullivan on Biden's decision to withdraw troops from Afghanistan: "We will not have a military presence in Afghanistan other than to protect the embassy and we will... seek to keep a diplomatic presence that does have a security component." #CNNSOTU pic.twitter.com/gAmLAQDv2x — State of the Union (@CNNSotu) April 18, 2021

Салливан не стал уточнять, о каком количестве военных может идти речь. Он лишь добавил, что США достигли в Афганистане цели, поставленной в начале военной операции. Поэтому президент Джо Байден решил, что пора положить этому конец

Советник президента США напомнил, что американцы разобрались с теми, кто атаковал их города 11 сентября. Был нанесён удар по «Аль-Каиде» (запрещена в России) и убит бен Ладен. После этого цели и задачи американской армии в Афганистане менялись.

В феврале 2020 года американское руководство во главе с президентом Дональдом Трампом подписало соглашение с движением «Талибан», которое запрещено в России. По этому документу Штаты и их союзники должны в течение 14 месяцев вывести войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не станут вести на территории страны действия, которые будут представлять угрозу безопасности США и их союзников.

Напомним, что президент США Джо Байден признал ранее, что американцам будет сложно вывести войска из Афганистана к 1 мая. Политик добавил, что не может представить себе, что контингент не будет выведен из страны до конца года.