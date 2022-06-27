США обвинили в желании довести Украину до полного краха Политолог Миршаймер: США ведут Украину к полному краху

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Ответственность за ситуацию на Украине несут США и НАТО. Такое заявление сделал американский политолог Джон Миршаймер. Его слова приводит издание The National Interest. Эксперт подчеркнул, что Вашингтон всегда вёл политику, расценивавшуюся Москвой в качестве угрозы, и сейчас американские власти не заинтересованы в дипломатическом решении конфликта.

По словам Миршаймера, Вашингтон вёл и продолжает вести политику в отношении Украины, которую официальная Москва всегда расценивала в качестве экзистенциальной угрозы для РФ. В частности, речь идёт о намерении принять Украину в НАТО и «превратить её в оплот Запада на границе с РФ».

Также политолог убеждён, что Вашингтон не заинтересован в поиске дипломатического решения конфликта.

Соединённые Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых «побед», на самом деле ведущем страну к полному краху. <...> История сурово осудит Соединённые Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины, — заявил Миршаймер.

Ранее стало известно, что США намерены поставить на Украину системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Об этом они планируют объявить на текущей неделе. Президент Джо Байден уже намекал на то, что Штаты планируют отправку Украине «более совершенных ракетных систем и боеприпасов».