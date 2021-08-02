США обвинили талибов в расправе над мирными жителями Кандагара

Движение «Талибан» (запрещено в России) несёт ответственность за расправу над мирными жителями провинции Кандагар, говорится в Twitter посольства США в Кабуле.

В Штатах считают, что убийства десятков гражданских лиц могут рассматриваться как военные преступления. Виновные должны быть привлечены к ответственности.

(1/2) In Spin Boldak, Kandahar, the Taliban massacred dozens of civilians in revenge killings. These murders could constitute war crimes; they must be investigated & those Taliban fighters or commanders responsible held accountable. + urge #CeasefireNow . pic.twitter.com/gkIzeMgQ32 — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 2, 2021

На данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.

Ранее сообщалось, что все авиарейсы в аэропорту Кандагара (Афганистан) отменены из-за ракетного обстрела. По данным агентства France Press, по аэропорту выпустили три ракеты. Два снаряда повредили взлётно-посадочную полосу, из-за чего были отменены рейсы.