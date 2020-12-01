Американцы уличили арабов в связях с ЧВК Вагнера

Руководство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) обвиняют в использовании «российских наёмников» для сокрытия масштабов своей военной и политической активности в Ливии. Соответствующие обвинения содержатся в новом докладе, который выпустил офис генерального инспектора Пентагона. Раньше о связях ОАЭ с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера в США говорили исключительно на неофициальном уровне.

Издание Foreign Policy называет доклад инспектора оборонного ведомства первым публичным признанием американского официоза связей между ОАЭ и наёмническими силами в рамках ливийского конфликта. В исследовании со ссылкой на управление военной разведки Пентагона (DIA) говорится о том, что аравийская монархия «может предоставлять определённое финансирование для операций» ЧВК Вагнера. Столь деликатную формулировку авторов доклада в Foreign Policy объясняют политической осторожностью, с которой уходящая администрация президента Дональда Трампа подходит ко всем проблемным вопросам, связанным с ОАЭ и другими союзниками в Персидском заливе.

Я полагаю, что у DIA есть неплохие данные о поддержке, которую оказывают ОАЭ ЧВК Вагнера, — говорит бывший замдиректора разведывательного управления Пентагона Дуглас Уайз. — Осведомлённость DIA в этих вопросах может быть менее формализованным и менее конфузным способом заставить ОАЭ исправить поведение, чем дипломатическая нота или пресс-релиз от оборонного ведомства и Белого дома. Это позволит дать ОАЭ понять, что об их делах известно.

Mohamed Arhomah/XinHua/Global Look Press

В Пентагоне уверены, что увеличение «российского присутствия» на ливийской территории совпало по времени с сокращением численности сил Эмиратов, которые оказывали активную поддержку командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару на фоне начатого им весной прошлого года наступления на Триполи. После того, как на территории бывшей Джамахирии стало больше турецких сил, власти ОАЭ, как предполагается, отозвали свою технику с авиабазы «Аль-Хадим» неподалёку от Бенгази и якобы позволили «российским наёмникам» занять оставленные позиции. Однако поворотным моментом, который ознаменовал изменения в эмиратовской стратегии, в Пентагоне считают развёртывание на ливийской территории свыше десятка истребителей российского производства.

О том, что ОАЭ ведут войну в Ливии «российскими руками» говорил публично президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Иностранное финансирование» прохафтаровских наёмников — это общее место не только среди поддерживающих Триполи политиков, но и некоторых исследователей.

В этом году французское издание Le Monde выступило с утверждениями, что предполагаемые отношения между ЧВК Вагнера и ОАЭ являются результатом «экономной» войны Кремля в Ливии. Правда, в своём материале издание указывало в качестве спонсора этих «солдат удачи» не Эмираты, а Саудовскую Аравию. Тем не менее, в докладе, который выпустил офис генерального инспектора Пентагона, отмечается, что за счёт предполагаемого участия ЧВК Вагнера в ливийском конфликте Абу-Даби пытается закамуфлировать свою военную и политическую активность. Не исключено, что это делается для того, чтобы не вызывать раздражение у своего основного союзника — США.

Тем более, что роль ОАЭ в ливийском конфликте, по словам экспертов, подвергалась менее пристальному изучению, чем «российское влияние». Аналитики связывают это с огромными лоббистскими усилиями Эмиратов в Вашингтоне, а также с большой помощью, которую страна оказала таким внешнеполитическим инициативам США, как кампания «максимального давления» на Иран и мирное соглашение с Израилем.