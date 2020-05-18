США не поддержат идею ВОЗ о предоставлении вакцины от COVID-19 без патента

https://static.news.ru/photo/602c5fca-6b29-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Резолюция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о предоставлении вакцины от коронавируса бедным странам без приобретения ими патента останется без поддержки США.

Американские дипломаты уже пытались убедить послов африканских государств пойти на размытие формулировок документа в отношении ТРИПС (Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) и патентов. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание отмечает, что если резолюция будет принята, у бедных стран появится возможность наладить производство вакцины на своей территории без патента.

Кроме США издание называет ещё ряд стран с сильной фармакологией и предполагает, что они также старались повлиять на исключение формулировки в отношении ТРИПС из документа. Среди них — Великобритания, Швейцария и Япония. Обсуждение резолюции и голосование по ней должно пройти 19 мая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп направил письмо директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В нём содержится угроза прекращения американской стороной финансирования данной структуры. Также глава Белого дома заявил о возможном отказе США от членства в ВОЗ. Ситуация может измениться в другую сторону, если организация в течение 30 дней даст гарантию проведения реформ, которые требует от неё Вашингтон.