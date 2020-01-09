https://static.news.ru/photo/2f491a30-334b-11ea-a5ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальное Национальное управление США по безопасности на транспорте будет участвовать в расследовании причин крушения принадлежащего «Международным авиалиниям Украины» самолёта у Тегерана.

Как заявили в американском ведомстве, управление получило официальное уведомление об авиакатастрофе, произошедшей 8 января с воздушным бортом, начавшим выполнять рейс из столицы Ирана в Киев. В связи с этим, американский специалист отправится в Тегеран для расследования, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо озвучил информацию, полученную им, как он заявил, от разведки Канады и из других источников. Согласно ей, Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой «земля — воздух».