США милитаризуют свои посольства по соседству с Россией

Пентагон негласно приступил к отзыву и замене с последующим понижением в звании своих военных атташе в ряде стран мира, тем самым выполняя требования закона трёхлетней давности — о необходимости сокращения персонала. Администрация президента Дональда Трампа объясняет эту инициативу перераспределением сил в целях борьбы с китайским и российским влиянием, но есть основания полагать, что отъезд высокопоставленных военных советников приведёт к прямо противоположным последствиям.

О том, что оборонное ведомство США начало кадровые перестановки в ряде дипмиссий, сообщила со ссылкой на свои источники Wall Street Journal. Поводом стал закон Конгресса от 2017 года, который предписывает подвести под сокращение 110 человек в звании адмирала или генерала к концу 2022 года. Деловое издание в связи с этим ссылается на распоряжение главы Пентагона Марка Эспера о том, что на место военных атташе в Британии, Турции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), Кувейте, Египте, Пакистане и Ираке необходимо поставить представителей офицерского корпуса более низкого ранга.

По сообщениям, жертвами перестановок стали и американские посольства в Западной Африке. По словам официальных лиц, на которых ссылается Wall Street Journal, в других частях Чёрного континента некоторым военным атташе, работающим в одном государстве, поручено контролировать военные отношения США с двумя или даже тремя странами.

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Комментируя перестановки, в Пентагоне ссылаются на Стратегию национальной обороны США, которая выделяет три основные категории международных угроз для нацбезопасности страны. Это «ревизионистски настроенные державы», к числу которых американский истеблишмент относит Россию и Китай, «режимы-изгои» (Иран и Северная Корея), а также различного рода террористические группировки и криминальные организации.

Рассматриваемые варианты (кадровых перестановок. — NEWS.ru) позволят и дальше приводить в соответствие наши силы и наш персонал с пунктами Стратегии национальной обороны, а также поддерживать глобальное партнёрство и возможности, — поясняет Пентагон.

Иначе видят ситуацию критики инициативы. Так, идея сократить число атташе вызывает двухпартийное противодействие в нынешнем составе Конгресса, а также недовольство должностных лиц внутри некоторых структур исполнительной власти. По словам критиков, инициатива администрации Трампа способна подорвать отношения с ключевыми американскими союзниками, а также международное партнёрство в сфере противодействия терроризму.

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В тех государствах, где Пентагон планирует понизить статус военных представителей, само понятие ранга имеет немалое значение. Не исключено, что таким образом инициатива американского оборонного ведомства ударит по доверительным отношениям и программам поддержки местных сил. Так, американские атташе наблюдали за подготовкой военных и локальных войск в ряде африканских государств. Кроме того, они занимались сбором развединформации, участвовали в оформлении оружейных сделок и координировали поступление американских ресурсов в случае гуманитарных катастроф и других чрезвычайных ситуаций.

Теперь вполне ожидаемо, что Пентагон на этом фоне повысит квалификацию некоторых военных атташе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые рассматриваются как форпост для противостояния китайской политике, и, может быть, по соседству с Россией. Однако отток военных атташе, который дипломатический корпус вряд ли может компенсировать самостоятельно, вполне может сделать американскую политику уязвимой в Африке и на Ближнем Востоке. Кто-то всё равно заполнит этот вакуум, говорят аналитики.