Россияне смогут поехать в Испанию после 20 мая

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В Евросоюзе пересматривают рекомендацию 912 Совета ЕС, которая вводит временные ограничения на несущественные поездки из государств, не входящих в Евросоюз. Предполагается, что после 20 мая иностранные туристы из третьих стран смогут отправиться в Испанию. В частности, речь идёт и о гражданах РФ. Об этом, ссылаясь на слова испанского министра промышленности, торговли и туризма Марии Рейес Марото, пишет газета Diario de Sevilla.

Глава ведомства представила рекламную кампанию «Вы заслуживаете Испанию». Её цель заключается в укреплении позиций государства в качестве лидера среди туристических направлений. Именно на презентации Марото рассказала о грядущих послаблениях.

Как ожидается, ослабление рекомендаций может произойти к 20 мая, облегчая иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию, — сказала министр.

Марото добавила, что представленная рекламная кампания призвана сломать психологический барьер и избавиться от страхов перед путешествиями, побудив туристов к поездкам за рубеж.

Ранее стало известно, что с 12 мая Испания начала выдавать гражданам России шенгенские визы. Данная информация обнародована на официальном портале визового центра европейской страны.

В сообщении содержатся сведения для путешественников по правилам приёма документов на туристические краткосрочные визы типа C. Теперь россияне могут только лично подать все необходимые бумаги на продление двух-, трёх- и пятилетних шенгенских виз.