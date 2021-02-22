США и Япония продлили договор об американских базах

https://static.news.ru/photo/403b4e22-7665-11eb-ba1b-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy via globallookpress.com/Global Look Press

США и Япония подписали соглашение о продлении на год условий распределения расходов на содержание американских баз на островах. Об этом рассказал глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

С американской стороны соглашение подписал исполняющий обязанности посла США в Японии Джозеф Янг, сообщает ТАСС.

Мотэги отметил, что власти двух стран продолжат тесное сотрудничество, которое укрепит японско-американский альянс.

Условия соглашения были согласованы на прошлой неделе. Согласно им, до 31 марта 2022 года, когда окончится следующий финансовый год в Японии, Токио понесёт расходы в 201,7 млрд иен (около $1,9 млрд). В 2020 финансовом году расходы составят 199,3 млрд иен (более $1,8 млрд). Токио оплачивает коммунальные расходы на американских базах и выплачивает зарплату нанятому туда персоналу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские военные базы в префектуре Окинава в Японии стали рассадником коронавируса. Власти острова шокированы и возмущены тем, что гости из-за рубежа не соблюдали меры предосторожности и подвергли опасности жизни местных жителей. Ситуация добавляет напряжения в и без того непростые отношения Окинавы с американскими военными.