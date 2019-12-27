https://static.news.ru/photo/51f67cb8-28e1-11ea-bdea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не получил ответа от лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына на приглашение принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

От Трампа ответа нет. От Ким Чен Ына пока тоже, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Чехии Милош Земан может отказаться от планов принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы из-за подхода российской стороны к оценке ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.