Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не получил ответа от лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына на приглашение принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
От Трампа ответа нет. От Ким Чен Ына пока тоже, — цитирует Пескова ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Чехии Милош Земан может отказаться от планов принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы из-за подхода российской стороны к оценке ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.
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