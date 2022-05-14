США и АСЕАН призвали к «немедленному прекращению» конфликта на Украине

Фото Oliver Contreras / Keystone Press Agency / Global Look Press

США вместе с представителями стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступили с совместным заявлением о «важности немедленного прекращения» конфликта на Украине. Отмечается, что страны также поддерживают усилия генерального секретаря ООН, направленные на поиск мирного выхода из ситуации. Делегации провели специальный саммит в Вашингтоне, где обсудили в том числе вопросы безопасности в Южно-Китайском море, пишет ТАСС.

Мы подчёркиваем важность немедленного прекращения конфликта и создания условий, дающих возможности для мирного урегулирования, — сказано в публикации.

Стороны призвали к миру и отметили важность практических шагов для его достижения.

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын ранее заявил, что Россия хочет заключить сделку не только с Украиной, но и с Западом. По его словам, вопрос напрямую связан с Украиной, но не ограничивается соседской страной. Представитель главы Турции отметил, что у Москвы есть более глубокий стратегический расчёт. По мнению пресс-секретаря, необходимо восстановить «правильный баланс» в международной политике, чтобы достичь окончания конфликтов. Для этого, по словам Калына, все вовлечённые стороны, включая США и ЕС, должны иметь конструктивный настрой.