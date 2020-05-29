США готовы возобновить подземные ядерные испытания в течение нескольких месяцев, заявил представитель Пентагона. В американских СМИ уже не первый год обсуждается такая возможность со ссылкой на дискуссии в президентской администрации. По словам экспертов, если она реализуется, системе контроля над вооружениями будет нанесён очередной удар. Ни Россия, ни другие ядерные державы больше не будут связаны обязательствами перед международным сообществом.

Хотя США с 1992 года не провели ни одного ядерного испытания, Пентагон готов провести «быстрый тест с ограниченными возможностями диагностики» в течение нескольких месяцев, если поступит соответствующее распоряжение от президента. Это заявление сделал и.о. заместителя помощника министра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер после публикации в The Washington Post о том, что в Белом доме давно обсуждается такая возможность. Представитель Пентагона уточнил: для потенциальных подземных испытаний существует полигон в штате Невада.

Michael Peterson/Public Domain/commons.wikimedia.org

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был заключён в 1996 году. Его в частности подписала и ратифицировала Россия. В число подписавших, но не ратифицировавших договор входят США, хотя с тех пор они формально придерживались его условий. В 2016 году, в 20-летнюю годовщину подписания документа, российский президент Владимир Путин осудил тех, кто затягивает его ратификацию.

Нежелание этих государств стать полноценными участниками Договора вызывает серьёзное сожаление — тем более с учётом того, что некоторые из них претендуют на лидерство и чуть ли не особые полномочия в решении вопросов глобальной безопасности, — заявил тогда Путин с явным намёком на действия США.

Соединённые Штаты в свою очередь обвиняют Россию в том, что она не соблюдает условия договора. В прошлом году американская военная разведка заявила, что, по их данным, РФ «провела испытания ядерного оружия с выделением энергии в ходе ядерной реакции». Эксперты подчёркивают, что настоящие подземные ядерные испытания России, как и любому другому государству, вряд ли бы удалось скрыть — слишком велика сила вызванных взрывом подземных толчков. Так что, если предположения американцев верны, речь идёт о гидроядерных испытаниях, то есть тех, при которых обычная взрывчатка запускает и немедленно прекращает ядерную реакцию. Формально такие тесты не являются нарушением договора, так как в нём не даётся определения ядерных испытаний. Но Москва отрицает проведение любых подобных экспериментов, в том числе гидроядерных.

Michael Peterson/Public Domain/commons.wikimedia.org

До вступления в силу моратория на ядерные испытания они проводились в том числе для проверки боеготовности ядерных зарядов. Так как в боеголовке постоянно происходит процесс ядерного распада, со временем она может утратить заявленную мощь. Сегодня проверки делаются с помощью компьютерных программ. Однако, как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru замдиректора Института США и Канады РАН и бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России генерал-майор в отставке Павел Золотарёв, моделирование не может заменить реальных испытаний по точности данных. Тем не менее возобновлять подземные ядерные тесты было бы ошибкой.

США не ратифицируют договор о запрещении ядерных испытаний, но абсолютное большинство экспертов настаивают на том, что это необходимо сделать и ни в коем случае не проводить испытаний. В данный момент администрация Трампа очень лихо расправляется с договорами, которые были подписаны до них. И их действия с трудом поддаются прогнозированию. Что касается обвинения в адрес России, то это приём не новый. Делается это с целью оправдать собственные действия, так как другие тоже якобы нарушают. Последствия для окружающей среды от испытаний будут минимальными, но политические последствия — самые тяжёлые. Это снимает последние ограничения с тех, кто и до этого особо себя не утруждал, например, с Северной Кореи. Павел Золотарёв замдиректора Института США и Канады РАН и бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России генерал-майор в отставке замдиректора Института США и Канады РАН и бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России генерал-майор в отставке

В XXI веке подземные ядерные испытания провела только Северная Корея — в 2006, 2009, 2013 и 2016 годах. После последнего из них страна заявила о том, что испытала водородную бомбу.

World History Archive/Global Look Press

После прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон приступил к демонтажу договоров в сфере контроля над вооружениями. В прошлом году прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности, в этом США заявили о том, что выходят из Договора по открытому небу. В обоих случаях был использован предлог о том, что соглашения не соблюдает Россия. Учитывая этот опыт, существует большие сомнения в том, что Вашингтон в итоге продлит действие Договора по стратегическим наступательным вооружениям, действие которого истекает в феврале будущего года. Эксперты не исключают, что будут воплощены и планы по ядерным испытаниям, ведь Соединённые Штаты, в отличие от России, не связаны обязательствами по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.