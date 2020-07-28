США допустили передачу вакцины от COVID-19 другим странам

https://static.news.ru/photo/cd8d2298-d136-11ea-9ffe-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил возможность экспорта американской вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, — цитирует Трампа ТАСС.

При этом он пояснил, что сначала вакциной будут обеспечены все американские штаты. Хозяин Белого дома также отметил, что специалисты говорят о возможности быстро произвести 100 млн доз, позже эта цифра вырастет до 500 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Об этом говорится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По словам руководителя ведомства, одна вакцина от коронавирусной инфекции уже прошла клинические испытания на добровольцах.