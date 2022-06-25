США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия создали новое партнёрство США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм партнёрства PBP

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Механизм по тихоокеанскому партнёрству Partners in the Blue Pacific (PBP) запустили США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Об этом говорится в общем заявлении стран-участниц, которое опубликовано на сайте американского Белого дома.

Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неофициальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP), — говорится в совместном заявлении.

Также там уточняется, что новое партнёрство направлено в том числе на поддержку тихоокеанского регионализма и расширение сотрудничества между странами Тихоокеанского региона и остальным миром. Участники PBP подчеркнули, что созданное ими партнёрство «останется инклюзивным, неформальным и открытым для сотрудничества».

Весной 2022 года США выступали с заявлением о намерении активизировать взаимодействие с союзниками в Тихом океане. Тогда также в их числе упоминались Австралия, Япония и Новая Зеландия. В заявлении отмечалось, что инициатива призвана решить целый ряд «проблем XXI века», включая морскую безопасность, экономическое развитие и климатический кризис, а также COVID-19.

В мае президент США Джо Байден в Индии объявил о создании «Индо-Тихоокеанской экономической структуры» (IPEF), которая будет включать торговлю, цифровые стандарты, вопросы труда, чистую энергию и инфраструктуру и направлена в первую очередь на сдерживание Китая.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». В рамках заключённого соглашения стороны упростят обмен информацией и новшествами в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, страны собираются создать возможности для нанесения ударов. Также планируется обсудить тему ядерной безопасности и противодействия Китаю.

Договор предполагает строительство в Австралии 18 атомных подводных лодок. При этом страна намерена и дальше выполнять обязательства неядерной державы. Сразу после заключения соглашения Моррисон заявил, что Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group на общую сумму порядка $60 млрд.

В качестве протеста Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Главы МИД стран — членов Евросоюза всецело поддержали Париж после скандала с разрывом с Канберрой контракта на поставку атомных подлодок из-за оборонного союза с Вашингтоном.