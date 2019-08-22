https://static.news.ru/photo/29ad6242-c4c5-11e9-af21-fa163e074e61_660.jpg Тревор Маллард Фото: SpeakerTrevor/twitter.com

Председатель палаты парламента Новой Зеландии Тревор Маллард пришёл на заседание с младенцем на руках. Во время совещания, которое он проводил, политик кормил ребёнка из бутылочки и играл с малышом. Соответствующие кадры Маллард разместил в своём Twitter.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) 21 августа 2019 г.

Выяснилось, что политик нянчился с шестинедельным сыном депутата парламента от лейбористов Тимати Коффи и его мужа. Пара родила ребёнка от суррогатной матери в июле, пишет Reuters .

После смягчения правил новозеландского парламента к материнству и детям в 2017 году, в законодательном органе Новой Зеландии случился настоящий бэби-бум.

В прошлом году премьер-министр Джасинда Ардерн стала первым политиком Новой Зеландии, которая взяла отпуск по беременности и родам.

При этом тренд брать с собой на работу детей задала именно она. В сентябре 2018 года Ардерн приехала на сессию Генеральной Ассамблеи ООН вместе со своей трехмесячной дочкой, писал News.ru. А в мае 2019 года она обручилась со своим новым бойфрендом Кларком Гейфордом.