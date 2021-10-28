Spiegel: Молдавия обратилась к ФРГ за помощью с поставками газа

Молдавия обратилась к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру за помощью в вопросе поставок газа, сообщило издание Spiegel. В создании материала журналисты опирались на собственные источники, однако на какие именно — не уточняется.

Республика Молдова, по всей видимости, находится под мощным давлением Кремля и «Газпрома». По информации Spiegel, сейчас страна обратилась к федеральному президенту Штайнмайеру, — говорится в сообщении.

В октябре компания «Молдовагаз» объявила о нехватке российского газа и попросила граждан потреблять меньше топлива. В настоящее время нехватка импорта газа покрывается из запаса магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом топлива.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна достигла определённого прогресса по поставкам газа с «Газпромом». При этом она уточнила, что страна хочет найти и других поставщиков газа для государства.