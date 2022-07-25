Спецпредставитель Турции побывал на границе с Арменией

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Армянские военнослужащие на блокпосту

Спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч посетил город Карс на границе с Арменией, сообщает Gazete Kars. Там он провел ряд встреч, которые проходили в закрытом для СМИ режиме.

Отмечается, что накануне дипломат посетил пропускной пункт Догукап в районе Акьяка на границе с Арменией, затем осмотрел руины древнего города Ани. В Карсе Кылыч также побывал в военном музее и музее сыров.

Цели и подробности поездки не разглашаются.

Ранее газета сообщала, что после достижения договоренностей об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран начались работы по разминированию границы. Сообщается, что работы в районе турецкого Карса проводятся уже около месяца.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян до этого впервые провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждался процесс урегулирования отношений между странами. Также стало известно, что Турция предложила провести очередную встречу по нормализации отношений с Арменией в Анкаре или Ереване, но пока не получила ответа. По словам дипломатического источника в Турции, процесс нормализации отношений между двумя странами усложняется давлением армянской диаспоры.

Как известно, дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.