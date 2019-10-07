Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР принадлежал России. На проходящем в Австрии международном форуме Salzburg Europe Summit политик сначала отказался комментировать референдум 2014 года в Крыму, но затем сделал экскурс в историю.
По его словам, в эпоху СССР полуостров почти 30 лет находился в составе РСФСР, затем на 37 лет был передан в состав Украинской ССР, «а до этого была Российская империя». Об этом сообщает «
Агентство отмечает, что такая позиция Сайдика вызвала недоумение у находившегося в зале посла Украины в Австрии Александра Щербы.
Ранее News.ru сообщал, что визит в Крым стал открытием для преподавателя медицинской биологии из США Майкла Луиса Уоттса. Он заявил, что «обычная жизнь», которую увидел в Крыму, стала для него открытием, так как полуостров в западных странах преподносят как милитаризированную территорию. Он прибыл в Крым в составе иностранной делегации, состоящей из граждан Норвегии, Голландии, США и Германии.
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