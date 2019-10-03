https://static.news.ru/photo/9bcffa3e-e5fd-11e9-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Преподаватель медицинской биологии из США Майкл Луис Уоттс заявил, что «обычная жизнь», которую он увидел в Крыму, стала для него открытием, так как полуостров в западных странах преподносят, как милитаризированную территорию. Он прибыл в Крым в составе иностранной делегации, состоящей из граждан Норвегии, Голландии, США и Германии.

Для меня визит в Крым — это определённое открытие. Везде, где мы побывали, мы увидели обычную жизнь. Это совершенно не милитаризированная республика, в том ключе, как её пытаются описать у нас, — цитирует РИА Новости Уоттса.

По его словам, члены делегации встречались с разными представителями Крыма и убедились, что люди на этом полуострове «живут в гармонии».

Как писал News.ru, ранее итальянский профессор Коладжеро ла Веккья, который вопреки санкциям приехал в Крым, признался в любви к полуострову. По его словам, Крым восхитил его своим гостеприимством. Итальянец приехал на полуостров для участия в V литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный сезон — 2019». Его проводит администрация города Саки совместно с Союзом писателей Республики Крым. В рамках своего визита профессор посетил дом-музей А.П. Чехова в Ялте.