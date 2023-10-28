«Спас много жизней»: назван «универсальный солдат» армейской авиации России Генерал Липовой: вертолет Ми-8 прошел не одну войну и спас многих военнослужащих

Фото: МО РФ

Вертолет Ми-8 находится на вооружении почти 60 лет, за это время он прошел несколько модернизаций и получил множество модификаций, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, применение Ми-8 позволило сберечь жизни многих военнослужащих.

Ми-8 является не просто универсальным солдатом армейской авиации РФ, рабочая лошадка. Ми-8 прошел не одну войну, спас многих военнослужащих, выручал в, казалось бы, безвыходных ситуациях, — заявил Липовой.

Ми-8 прошел не одну войну, подчеркнул Герой России. Сейчас вертолет активно используется и в зоне СВО, напомнил он.

Напомню, что, по данным международных исследований, только 2% жителей Земли способны управлять такой сложнейшей машиной как вертолет. Это элита общества, элита вооруженных сил, — констатировал генерал.

Ранее Липовой назвал Ми-8 основой российской армейской авиации. По его словам, машина до сих пор занимает достойное место в составе Воздушных сил РФ. Генерал отметил, что вертолет Ми-8 зарекомендовал себя в том числе во время боевых действий в Афганистане, Таджикистане и на Кавказе.

Армейская авиация РФ также активно применяет вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», рассказал Липовой. Также в армии используются Ми-26, Ми-24 и Ми-35, по его словам.