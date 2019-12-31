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Глава оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху знает о собственной вине. Так он прокомментировал информацию о просьбе политика об иммунитете.

По его словам, невиновный человек не боится предстать перед судом, передаёт РИА Новости. Нетаньяху знает, что он виновен. Тот, кто знает, что невиновен, не боится предстать перед судом, — подчеркнул...