Совет Безопасности ООН до конца текущей недели планирует собраться на закрытие консультации в связи с ситуацией в Идлибе. Об этом запросили Британия и Франция, Вьетнам как председатель Совбеза удовлетворил эту просьбу.
Точный день заседания пока не определён,
Ранее NEWS.ru сообщал, что во время нападения на школу в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибло восемь человек, в том числе четверо детей. С момента соглашения в 2018 году между Москвой и Анкарой, по которому в Идлибе должны быть запрещены акты агрессии, в зоне деэскалации были убиты более 1300 мирных жителей.
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