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Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединённых Наций Данг Динь Куи заявил, что Совет Безопасности ООН ещё не получал запросов на проведение обсуждения удара Соединённых Штатов по багдадскому аэропорту.

Ни одна страна не обращалась с этим, передаёт ТАСС. Динь Куи председательствует в организации в январе.

Накануне Соединённые Штаты Америки заявили, что готовы к любому варианту развития событий после ликвидации Касема Сулеймани. Белый дом полон решимости обеспечить свои интересы в Ираке и соседних странах, заявил телеведущий Fox News Шон Ханнити со ссылкой на свои источники.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мёрфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Тегеран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани. После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак.