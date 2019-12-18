https://static.news.ru/photo/9dd7c442-21d5-11ea-ad62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совет Безопасности ООН не пришёл к компромиссу по срокам продления трансграничной помощи, предоставляемой Сирийской Республике. Также политики не смогли договориться о количестве пунктов пропуска, на которых будет действовать этот механизм.

Постоянный представитель Великобритании при организации Карен Пирс считает, что необходимо продлевать действие документа на год и оставлять заявленные ранее четыре пункта, передаёт ТАСС.

Меньшее, чем продление действия резолюции на год и сохранение четырёх пропускных пунктов, будет означать спасение меньшего числа жизней, — подчеркнула она.

Политик отметила, что Лондон может пересмотреть свою позицию через шесть месяцев.

Российская сторона настаивает на двукратном сокращении обоих показателей, рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп и постпред России при ООН Василий Небензя обменялись шутками и похвалой на обеде в Белом доме, куда были приглашены представители стран, представленных в Совете Безопасности ООН.