Фото: Qin Yanyang/Global Look Press

В Турции умер турист из России. Сотрудники отеля в курортном посёлке Конаклы нашли 66-летнего Равли Хисамутдинова мёртвым в номере, в котором он остановился.

Тело россиянина передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия, сообщает CNN Türk.

Ранее News.ru писал, что с начала сезона в Турции скончалось более 80 граждан РФ. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что рост числа погибших соотечественников связан с увеличением турпотока и несоблюдением норм безопасности.

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