Фото: Qin Yanyang/Global Look Press

Поездка в Крым стала незабываемым впечатлением для американской делегации, которая прибыла на полуостров с ознакомительным визитом. Об этом заявил член общественного Центра гражданских инициатив США Джеффри Робинсон. Он заявил, что этот регион по праву может считаться самым красивым местом в мире.

Мы восхищены полуостровом. Визит оставил незабываемые впечатления. Каждый из членов делегации может с уверенность сказать, что Крым — это самое красивое место в мире, — заявил он в беседе с...