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Данил Шипицин
В Турции умер турист из России. Сотрудники отеля в курортном посёлке Конаклы нашли 66-летнего Равли Хисамутдинова мёртвым в номере, в котором он остановился.
Тело россиянина передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия, сообщает CNN Türk.
Antalya'da iki turist otel odasında ölü bulundu https://t.co/oouCPEM224 pic.twitter.com/907XmCkfA1— CNN TÜRK (@cnnturk) September 12, 2019
Antalya'da iki turist otel odasında ölü bulundu https://t.co/oouCPEM224 pic.twitter.com/907XmCkfA1
Ранее News.ru писал, что с начала сезона в Турции скончалось более 80 граждан РФ. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что рост числа погибших соотечественников связан с увеличением турпотока и несоблюдением норм безопасности.
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