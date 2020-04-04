Сотрудник миссии ООН заразился коронавирусом

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Сроки основных ограничений, которые касаются массовых мероприятий и посещения общественных мест, продлены в Северной Осетии до 19 марта. Об этом сообщается в указе главы региона Вячеслава Битарова.

Помимо этого, в указе говорится о смягчении торговых мер. При реализации товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, такие хозяйствующие субъекты вправе...