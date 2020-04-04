Сотрудник миссии ООН заразился коронавирусом

Специальный представитель генсекретаря ООН по Мали Махамат Салех Аннадиф сообщил о заражении коронавирусом сотрудника миссии по стабилизации ситуации в стране. На данный момент он помещён на карантин.
Сегодня, в субботу, 4 апреля, тест сотрудника МИНУСМА на COVID-19 дал положительный результат. Мы наряду с малийскими властями продолжаем усиливать меры по реагированию на COVID-19. Скорейшего выздоровления нашему коллеге, — заявил Аннадиф.
На сегодняшний день в Мали выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Власти принимают меры для предотвращения распространения пандемии в стране.
NEWS.ru писал ранее, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир бороться с фейками о коронавирусе.
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