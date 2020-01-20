https://static.news.ru/photo/e1e66ece-3b5f-11ea-bcf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Совокупное состояние богатейших людей мира — 2153 миллиардеров — в 2019 году было большим, чем у 4,6 млрд беднейших людей планеты. Об этом сообщается в докладе некоммерческой организации Oxfam, опубликованном перед Всемирным экономическим форумом в швейцарском Давосе.

Авторы работы объясняют подобный «огромный разрыв» несовершенной и сексистской экономической системой. В ней, по мнению экспертов, богатство немногих привилегированных, в основном мужчин, ценится больше, чем миллиарды часов самой важной работы, которую по всему миру выполняют, в основном, женщины и девочки. Речь идёт о приготовлении пищи, походах за водой, уборке, уходе за детьми и пожилыми людьми.

BREAKING: The world’s billionaires have more wealth now than 4.6 billion people.



Now, more than ever we must #FightInequality to #BeatPoverty !



Our new inequality report is out today ahead of #WEF20 .

https://t.co/YkHNgkTdDE

pic.twitter.com/TxHcc4okqv — Oxfam International (@Oxfam) January 20, 2020

Как писал NEWS.ru, в 2018 году число миллиардеров на Земле достигло 2208 человек, а их состояние ежедневно возрастало на $2,5 млрд. При этом общее состояние 3,8 млрд беднейших жителей планеты равнялось совокупному доходу 26 богатейших людей мира.