46-летний сооснователь Google, глава компании Alphabet Сергей Брин женился на генеральном директоре патентной компании ClearAccessIP Николь Шанахан.
Как сообщает издание Page Six, они встречались на протяжение двух лет. В 2018 году у них родилась дочь.
Шанахан училась в Стэнфорде и Университете Пьюджет-Саунд, имеет образование юриста.
Как ранее писал News.ru, юридический комитет Конгресса США запросил у компаний Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (материнская корпорация Google) переписку их топ-менеджеров по электронной почте. Требования коснулись в том числе Сергея Брина.
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