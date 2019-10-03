https://static.news.ru/photo/e2e11c24-e5ed-11e9-8ccc-fa163e074e61_660.jpg Николь Шанахан и Сергей Брин Фото: AP/TASS

46-летний сооснователь Google, глава компании Alphabet Сергей Брин женился на генеральном директоре патентной компании ClearAccessIP Николь Шанахан.

Как сообщает издание Page Six, они встречались на протяжение двух лет. В 2018 году у них родилась дочь.

Шанахан училась в Стэнфорде и Университете Пьюджет-Саунд, имеет образование юриста.

Как ранее писал News.ru, юридический комитет Конгресса США запросил у компаний Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (материнская корпорация Google) переписку их топ-менеджеров по электронной почте. Требования коснулись в том числе Сергея Брина.