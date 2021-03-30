Сообщение стратегического командования США в Twitter напугало пользователей

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В официальном аккаунте в Twitter Стратегического командования армии США появилось загадочное сообщение, походившее на случайный набор букв. Оно напугало подписчиков.

Пользователи стали выдвигать различные версии случившегося. В частности, кто-то решил, что по клавиатуре пробежалась кошка, часть юзеров предположила, что это послание инопланетян. Некоторые же восприняли данное сообщение как сигнал о начале ядерной войны, отмечает РИА Новости.

The internet is forever. pic.twitter.com/FpwJZSVQjm — Not You, Guillermo (@SugarBlind) March 29, 2021

Либо их взломали, либо ядерным арсеналом нашей страны заведуют некомпетентные люди, — заявил один из подписчиков.

Выяснилось, что непонятное сообщение написал ребёнок, которого менеджер Twitter-аккаунта оставил без присмотра. Твит удалили, но его успели репостнуть 11 тысяч раз.

Ранее министр обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал секретную информацию. Он выложил в соцсетях фотографию, на которой были видны данные доступы к колл-центру военного ведомства. Фотография была удалена спустя несколько часов, но этого времени хватило для того, чтобы копии снимка распространились в Интернете, писал NEWS.ru.