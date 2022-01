Сонный Джо: почему американцы сомневается в психическом здоровье Байдена

После череды падения рейтингов президента США Джо Байдена очередной опрос выявил, что около половины американцев считают, что у главы государства имеются проблемы с психическим здоровьем. Сам Байден, отвечая на вопрос о результатах опроса сказал , что не знает в чем причина сомнений в его здоровье, а также призвал американцев самим судить о его умственном состоянии.

James Rosen brings up the issue of Biden's mental fitness. pic.twitter.com/b8conSnqW5 — Scott Whitlock (@ScottJW) January 19, 2022

Опрос проведенный компанией Morning Consult не является первым случаем, когда поднимался вопрос о несостоянии Байдена находится на посту главы государства из-за когнитивных проблем. Еще во время президентской гонки 124 отставных генералов опубликовали открытое письмо, в котором высказались о том, что нельзя игнорировать психическое здоровье Байдена, ведь в случае победы, которую он в итоге и одержал, Байден бы стал главнокомандующим вооруженными силами США и его проблемы с психическим здоровьем стали бы проблемами всего мира. С одной стороны миру скорее всего не о чем беспокоится, так как лечащий врач американского президента Кевин О’Коннор уверяет, что президент здоров и обладает всеми необходимыми качествами для управления государством.

"Президент Байден, которому 78 лет, остается здоровым, активным, он способен успешно выполнять обязанности президента, включающие в себя функции главы исполнительной ветви власти, главы государства, главнокомандующего", — говорится в отчете О’Коннора.

С другой стороны, бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон придерживается другого мнения. Еще до президентской кампании он открыто озвучивал свои сомнения касательно психического здоровья Байдена. На своем сайте он даже лично призывал президента пройти тестирование его когнитивных функций, так как проблемы становятся все более и более заметны.

“С этим человеком сейчас происходит что-то серьёзное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдёт в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придётся воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас, — заявлял Джексон.”

Что же с ним не так?

За один год, который Байден находился у власти, он успел обзавестись множеством псевдонимов, которые активно используются как в социальных сетях, так и на телевидении и в статьях различных информагентств. Среди них “Сонный Джо”, “Медленный Джо”, “Криповый Джо” и другие. Часть из имен были придуманы и популяризированы бывшим президентом США Дональдом Трампом, который любил использовать различные клички и прозвища. Теме прозвищ, которые придумывал Трамп даже посвящена целая статья на портале Википедии. Американцы зачастую наблюдают за выступлениями президента, как за комедийным ситком сериалом в ожидании того, когда президент снова заснет, что-нибудь забудет, скажет что-нибудь совсем неподходящее или просто поведет себя непредсказуемо.

Тема ментального здоровья для Байдена, судя по всему, является крайне неприятной. Еще во время одного из интервью о президентской гонке у Байдена спросил проходил ли он когнитивный тест. По ответу было явно видно, что президент был не в восторге от вопроса, а позже, когда он попытался сказать, что американцы сами должны судить о его состоятельности для поста президента он, как на зло, два раза подряд не смог выговорить нужное слово.

"Нет, я не сдавал тест. На кой черт мне сдавать тест? Ну же, мужик! Это все равно, что сказать тебе до того, как ты попал в эту программу, ты сдавал тест на то принимаешь ли ты кокаин или нет. Что думаешь а? Ты наркоша?”, — ответил будущий президент Соединенных Штатов.

Порой попытка уследить за ходом мыслей Байдена требует особого искусства. На совместном интервью со своей женой Джилл Байден американский президент начал говорить о великом философе, чтобы затем через секунду перейти на тему его бритья и жены, а закончить все нравоучениями о единстве.

«Знаете, есть один великий философ, и он говорил о… Джилл прикрепляет заметки к моему… к моему зеркалу, когда она хочет, чтобы я… где я бреюсь… чтобы донести до меня свое послание … который на самом деле говорит о разделении, человек, который не, не сосредотачивает внимание на единстве, вокруг объединяющих нас ценностей, на веру в то, что вместе мы — у меня есть абсолютная вера — вместе мы — можем начать восстанавливать эту нацию”, — уверял американский лидер.

Крайне похожий случай можно было наблюдать, когда во время речи о мерах, принятых администрацией против коронавируса президент начал говорить о Второй мировой войне и о бывшем президенте США Рузвельте. Вероятнее всего Байден хотел сравнить свои предложенные меры с теми, которые Рузвельт использовал для координации производства для военных действий в 1940-х годах. К сожалению для того чтобы понять, что именно хотел сказать Байден понадобится как минимум с десяток прослушиваний.

«Эм, вы знаете, во время Второй мировой войны, э-э, вы знаете, когда Рузвельт придумал нечто, э-э, которое, э-э, вы знаете, было совершенно другим, чем э-э, чем-это называется, он называл это, знаете, Второй мировой войной, у него была война - Совет военного производства», — пытался донести свою мысль американский президент.

BIDEN: "Um, you know, there's a, uh, during World War II, uh, you know, where Roosevelt came up with a thing, uh, that, uh, you know, was totally different than a- than the- it's called, he called it, the, you know, the World War II, he had the war- the the War Production Board." pic.twitter.com/CwFSW2UITD — Eddie Zipperer (@EddieZipperer) April 17, 2020

Из комедии выступления Байдена иногда превращаются в грустную драму. Во время интервью, где Байден пытался объяснить чем ему не нравится Трамп, он сказал, что он не может понять Трампа так, как смотря на него он будто видит игрушку йо-йо. Нынешний американский президент затем перебивает вопрос собеседника, говоря, что не стоило ему говорить о Трампе подобным образом.

Joe Biden:



“I just can't figure the guy [Trump]. It's like, I don't know, it's like watching a yo-yo. I shouldn't have said it that way." pic.twitter.com/Ey6BG2LTfH — Daily Caller (@DailyCaller) March 24, 2020

В эфире возникает долгая неловкая пауза, после которой Байден снова перебивает вопрос и называет свой ответ глупым. Потом Байден извиняется, опускает голову, а когда его просят продолжить грустным голосом отвечает, что было бы лучше если бы он не стал продолжать. Все действо, как видно, происходит с непрекращающееся улыбкой журналиста.

. @joebiden just called HIS own answer to a question on @MSNBC , “stupid...”



You cannot make this up. He’s a disaster.



pic.twitter.com/B3tR9p07Fe — HARLAN Z. HILL (@Harlan) March 24, 2020

Уже упомянутая кличка “Криповый Джо”, вероятно, навсегда останется с американским президентом после его выступления в городе Уилмингтон, штате Делавэр, где Байден в окружении детей говорил о том, как во время его работы в бассейне в молодости к нему любили подбегать дети, чтобы играть с волосами на его ногах.

«У меня были волосатые ноги, которые на солнце становились светлыми. И дети подходили, подплывали к бассейну и гладили мою ногу, чтобы волосы на ней становились прямыми, а затем смотрели, как волосы снова выпрямлялись. Тогда я узнал о тараканах, узнал о детях, прыгающих мне на колени, и мне понравилось, как дети прыгали мне на колени», — признавался американский президент.

This can’t be real life...



pic.twitter.com/UYekx08yTh — Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) December 1, 2019

Также у президента порой возникают проблемы с ориентацией в пространстве, которые он порой пытается перевести в шутку во время начала выступлений, он забыл, где он находится и с улыбкой сказал:

«Добрый день всем. Добро пожаловать в общественный центр Кингсвуда. На самом деле, это то место, где я работал. Это шутка. Я в любом случае не знал, где мы находимся»

А во время другого прямого эфира Байден просто вышел из кадра, вероятно, забыв о том, что он находится на трансляции.

In a bizarre, meandering livestream put on by Joe Biden's campaign today, he forgets what year it is and when, if he doesn't lose, he would be in office.



At another point, he seemingly forgets he's on a live stream and walks out of frame. The feed cuts away to a logo instead. pic.twitter.com/yM2zFoBfhv — jordan (@JordanUhl) March 14, 2020

Даже традиционные маршруты вроде входа в Белый дом при помощи личной охраны порой превращаются для него в настоящие приключения. Однажды президент заставил охранников службы безопасности перепугаться, когда вместо входа в здание он обошел вход, на который ему даже отдельно указывали и направился к кустам, чтобы затем обойти их и, наконец, войти в Белый дом.

Что на самом деле происходит в уме главы Белого дома в такие моменты можно только гадать, однако, достоверно известно, что “забавные” моменты президента не способствуют росту его рейтинга, а только заставляют американцев задумываться сделали ли они правильный выбор. С каждым новым выступлением американского президента предсказание бывшего врача Белого дома О’Коннора о том, что рано или поздно Байдена необходимо будет убрать с поста президента становится все реальнее.