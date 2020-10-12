Соловьёв объяснил аудиозапись, на которой он якобы отчитывается за Карабах

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Известный ведущий Владимир Соловьёв пояснил аудиозапись, где он «отчитывается» об эфирах о Нагорном Карабахе перед бизнесменом Гором Нисановым. По словам журналиста, он готов повторить свои слова в эфире.

Ране в интернете был опубликован фрагмент аудиозаписи, в которой Соловьёв в беседе с бизнесменом Гором Нисановым говорит, что он разделяет его опасения и призывает посмотреть другой его эфир, в котором он лично ругает премьер-министра республики Армения Николо Пашиняна и хвалит президента Азербайджана Ильхама Алиева. Корреспондент «Ридуса» спросил ведущего почему тот отчитывается за свои эфиры перед бизнесменом.

Я сам аудиозапись не слышал, но Год Семеныч — мой друг, мы с ним общаемся, часто разговариваем и подолгу. Я и лично, и публично повторю тоже самое, — цитирует ответ Соловьёва издание.

Соловьёв добавил, что в своих передачах может позволить себе давать оценку действиям руководителей Армении и Азербайджана. И он действительно, ругает Пашиняна и хвалит Алиева, когда речь идёт о мирных инициативах, а также о том, что ему удаётся удержать страну от отката в исламизм и хорошие отношения с Россией.

Но также ругаю (Алиева — NEWS.ru), когда речь идёт об участии Турции и привлечения иностранных террористов, — сообщил Соловьёв.

Год Семенович Нисанов — российский предприниматель, уроженец Азербайджанской ССР. Ему принадлежит компания «Киевская площадь», которая в 2016 году возглавила список «Forbes» в качестве лидера рынка коммерческой недвижимости. Кроме того, Нисанов является совладельцем мебельного центра «Гранд», международного делового центра «Москва-Сити», отелей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, Соловьёв в эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» на YouYube накричал на своих редакторов, которые перепутали флаги Азербайджана и Армении.