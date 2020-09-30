Соловьёв накричал на редакторов за ошибку с флагами Азербайджана и Армении

https://static.news.ru/photo/82e9567c-032b-11eb-88db-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» на YouYube накричал на своих редакторов, которые перепутали флаги Азербайджана и Армении.

Журналист комментировал видеозапись, которая была сделана возле военного комиссариата Ясамальского района Баку. Однако в подготовленном для него тексте редакторы написали, что кадры сняты у военкомата в Армении. Соловьёв начал говорить, что армянский народ воспринимает войну на территории Нагорного Карабаха как «нечто экзистенциальное», когда вдруг заметил флаг Азербайджана, который держат собравшиеся у комиссариата аплодирующие солдатам люди.

После этого ведущий рассердился и принялся орать на своих сотрудников.

Это не ошибка, это гораздо хуже, чем ошибка. Вы что, с ума сошли? Когда такие напряжённые отношения, когда каждое слово может вести... И вы себе позволяете такие ошибки? Вы совсем обезумели? У вас было мало времени, чтобы подготовиться, выверить и смотреть, что вы даёте? У меня просто нет слов, чтобы сказать вам, что я о вас сейчас думаю, — кричал Соловьёв.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод Вооружённых сил Армении с территории Нагорного Карабаха является единственным условием Баку и если Ереван выполнит это условие, бои прекратятся.