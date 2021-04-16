Sohu: манёвры РФ вынудили США отказаться от прохода кораблей в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/141b4a60-9ec2-11eb-9432-96000091f725_660.jpg Фото: nato/flickr.com

Американцы испугались манёвров российского флота в Чёрном море и не стали вводить туда эсминцы. К такому мнению пришли эксперты издания Sohu.

В критический момент американские военные вновь продемонстрировали, что чувство личной безопасности и самосохранения у них гораздо сильнее, чем желание отвечать за свои слова, — приводит «ПолитРоссия» слова китайских журналистов.

По мнению обозревателей Sohu, такая реакция Пентагона связана с манёврами российского флота, который накануне прибытия американских кораблей в Черноморский регион начал масштабные учения с боевыми стрельбами.

Ранее стало известно, что США уведомили Турцию, а Анкара, в свою очередь, предупредила Москву о проходе двух боевых кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Они должны были находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая. Но в последний момент командование Шестого флота ВМС США передумало.

В свою очередь официальный представитель Шестого флота Военно-морских сил США Кайл Рейнс, в зону ответственности которого входит Европа, подчеркнул, что американские корабли поддерживают регулярное присутствие в Чёрном море, писал NEWS.ru.