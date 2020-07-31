Снайпер ликвидировал мужчину, захватившего заложника в Полтаве

https://static.news.ru/photo/2c461ff4-d3be-11ea-b570-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

Полиция Украины провела акцию по ликвидации бывшего участника силовой операции в Донбассе Романа Скрипника. Он 23 июля в Полтаве взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.

Скрипник позже выбрался из Полтавы, освободил заложника и скрылся в лесу. Полицейские окружили его возле посёлка Опошня Полтавской области. Операцию провели в ночь на 1 августа, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину, — отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Кривош, задержанный после захвата автобуса в украинском Луцке, заявил о начале голодовки в СИЗО. Он решил голодать в знак протеста против условий содержания в изоляторе. В частности, Кривошу не нравится немотивированное, по его мнению, применение наручников.