«Смотрел в глаза!»: журналист NBC поделился впечатлениями от Путина

https://static.news.ru/photo/b5125fe8-cd44-11eb-9735-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Журналист NBC Кейр Симмонс поделился впечатлениями после интервью с Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер пытался убедить его в том, что именно Запад финансирует российскую оппозицию, пишет издание.

Как рассказал Симмонс, в разговоре «без камеры» уже после официального интервью Путин «наклонялся к нему, смотрел в глаза и убеждал поверить ему».

Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве, — делится журналист впечатлениями в NBC.

Российский президент Владимир Путин впервые за три года пообщался с американскими СМИ. Интервью телеканалу NBC было записано накануне встречи главы российского государства с президентом США Джо Байденом. Встретиться лидеры двух стран собираются 16 июня. Главными темами станут стратегическая стабильность, экология и региональные конфликты.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин впервые за последние три года дал интервью американскому телеканалу. Фрагмент был опубликован NBC 11 июня в 18:30 по североамериканскому восточному времени (12 июня по московскому времени). В нём прозвучал вопрос, правда ли, что Россия продала Ирану спутниковые технологии, позволяющие атаковать военные цели​​​.