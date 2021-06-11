«Ерунда и помойка»: Путин о продаже Ирану военных спутниковых технологий

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Владимир Путин впервые за последние три года дал интервью американскомут телеканалу. Фрагмент был опубликован NBC 11 июня в 18:30 по североамериканскому восточному времени (12 июня по московскому времени). В нём он спросил, правда ли, что Россияпродала Ирану спутниковые технологии, позволяющие атаковать военные цели​​​.

Президент России назвал «ерундой» эту информацию.

Это фейковые новости. По крайней мере я ничего не знаю об этом. Те, кто говорят об этом вероятно знают об этом больше. Это ерунда и помойка, — заявил он.

Однако глава государства поведал американцу Кейру Симмонсу, что Москва всё же имеет планы по работе с Ираном в военной и технической сферах.

В ходе беседы Путин также рассказал о своём отношении к Джо Байдену и Дональду Трампу. Первого он назвал карьерным политиком, который «фактически всю взрослую жизнь занимался этим». Однако Трампа он считает экстраординарным и талантливым человек и яркой личностью, которого многие не любят именно потому, что он пришёл не из политического истеблишмента.

Президент России также заявил, что его не обеспокоило скандальное высказывание Байдена о том, что он «убийца», потому что он «всегда действовал в интересах российского народа и российского государства, и различные ярлыки — это не то, о чём он переживает хоть в малейшей степени».

Полный выпуск интервью выйдет 14 июня, в преддверии назначенной на 16 июня встречи Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве.