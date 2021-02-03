СМИ: в Дании могут появиться «ковидные паспорта»

https://static.news.ru/photo/a417226e-65f2-11eb-b5b9-96000091f725_660.jpg Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency

В Дании власти намерены ввести в стране цифровые «ковид-паспорта» с информацией о вакцинации населения. Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства достигли соглашения с правительством.

Такой шаг позволит хотя бы частично возобновить деловую жизнь страны — с этими документами жители скандинавского государства смогут покидать его без опаски быть задержанными в других странах. Предполагается, что нововведение будет представлено 3 февраля. В первую очередь оно коснётся тех, кто выезжает из Дании с деловыми целями.

Предполагается, что такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител, — рассказали анонимные источники телекомпании TV2.

Уточняется, что такие цифровые документы могут быть введены в обращение уже через месяц. Они позволят вновь начать работать парикмахерам и массажистам, а вакцинированным от коронавирусной инфекции датчанам позволят посещать общественные места, такие как кафе, рестораны, музыкальные фестивали и другие массовые мероприятия.

Согласно планам властей государства, всё взрослое население Дании, сделавшее прививку, сможет получить необходимые справки в июне. Тем не менее ограничения из-за пандемии COVID-19 в стране продлены до 28 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что число человек во всех странах мира, получивших прививку от коронавируса, превысило число заразившихся COVID-19. С начала пандемии по всему миру зарегистрировано около 103,9 млн случаев заражения коронавирусом. При этом прививку от COVID-19 сделали по меньшей мере 105,1 млн человек.