СМИ узнали о планах ЕС запретить свободный въезд из США

Европейские чиновники намерены ужесточить правила въезда в страны сообщества для американцев из-за всплеска заражений коронавирусом в США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатической сфере.

Чиновники ЕС обсуждают этот шаг на протяжении всего августа, поскольку уровень распространения COVID-19 в США в настоящее время превышает европейский. Кроме того, данная мера станет ответом на то, что Вашингтон продолжает сохранять запрет на въезд в США из Европы без крайней необходимости. В Брюсселе заявили, что не допустят длительного отсутствия взаимности.

Словения, которая в настоящее время председательствует в ЕС, предлагает наряду с США запретить необязательные поездки ещё из пяти стран. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято 30 августа. Запрет будет носить рекомендательный характер для членов сообщества.

Ранее сообщалось, что в партии «Единая Россия» разработали поправки в законодательство, запрещающие въезд в РФ иностранцам, которые разжигают ненависть к русским, оскорбляют память ветеранов, портят воинские мемориалы, неверно трактуют роль СССР во Второй мировой войне и оправдывают нацизм. Критики инициативы опасаются, что она направлена на изоляцию, а не искоренение причин негативного отношения к соотечественникам за рубежом.