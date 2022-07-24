СМИ узнали о передаче «Газпрому» лицензии на турбину для «Северного потока» «Коммерсант»: Siemens Energy направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток» немецкая компания Siemens Energy направила российскому «Газпрому» экспортную лицензию, выданную Канадой. Данный документ даёт разрешение на ремонт, обслуживание и транспортировку двигателей для компрессорной станции «Портовая» до конца 2024 года. Через эту станцию газ подаётся в трубопровод. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По данным газеты, теперь «Газпрому» следует прислать необходимые для прохождения таможенного контроля документы. Компания должна изменить базис доставки турбины из канадского Монреаля, куда её отправляли на ремонт, в конечный пункт в РФ.

Доставка двигателя должна была быть осуществлена 23 июля компанией Siemens Energy на пароме из немецкого Любека в Хельсинки. Оттуда сушей двигатель намеревались транспортировать в Россию. Однако в связи с отсутствием необходимых документов с российской стороны отправить его не удалось. По информации «Коммерсанта», теперь турбину можно будет передать в РФ не раньше середины будущей недели. При этом ни немецкая, ни российская компании ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее газета Politico написала, что газовая турбина, необходимая для поставок газа по «Северному потоку», уже несколько дней находится в немецком Кельне. Если она не будет доставлена в Россию до 25 июля, поставки газа могут резко упасть. В публикации отмечается, что в случае падения потоков газа в Германию пострадать может вся Европа. В Евросоюзе также заявили, что если поставки будут прекращены, это может ударить по экономике ЕС.