СМИ: турецкие журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/ef424918-05b6-11eb-b17c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Турецкие журналисты, освещающие ситуацию в Нагорном Карабахе, попали под артиллерийский обстрел.

Сотрудники Anadolu, телеканала TRT и агентства İHA находились в Тертерском районе Азербайджана. В этот момент ВС Армении выпустили артиллерийский снаряд, который упал в районе, где работали представители СМИ.

Данных о пострадавших пока нет, передает агентство Anadolu.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что международное сообщество показало полное бессилие в этом вопросе.